Nessun pareggio tra Inter e Sassuolo negli undici precedenti giocati in Serie A al Mapei Stadium: il bilancio parla di cinque vittorie neroverdi, l'ultima delle quali 1-0 nel 2023/24, e sei successi nerazzurri che sbancarono l'impianto emiliano nel 2022-23.

Sezione: News / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 12:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
