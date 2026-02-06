Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Daniel Maldini, Edoardo Motta e Adrian Przyborek, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha fatto un po' il resoconto di quello che è stato il mercato di gennaio del club biancoceleste. Confermando, seppur senza citarlo direttamente, che c'è stata l'opportunità di prelevare Davide Frattesi dall'Inter: "Avevamo individuato un ragazzo dell'Inter che voleva anche venire qua, senza fare nomi, poi non c'è stata la possibilità. La Lazio poteva tranquillamente sostenere un prestito con obbligo, ma ogni società fa le proprie strategie. L'importante è non fare marchette".

Fabiani ha anche fatto chiarezza sul giallo legato al difensore Alessio Romagnoli e al trasferimento saltato all'Al Sadd: "La realtà non è quella raccontata dal suo agente Enzo Raiola. È vero che per partire avrebbe dovuto rinunciare a tre mensilità. Ma non è stata una nostra richiesta fatta all’ultimo momento, faceva parte di un accordo complessivo raggiunto con i suoi agenti in base al quale noi, per favorire il trasferimento, rinunciavamo a circa 1 milione e loro rinunciavano a quelle mensilità. Solo che a Romagnoli non hanno detto nulla. A quel punto lui, per una questione di principio, ha rinunciato a partire. E questo gli fa onore. Ma a sbagliare non siamo stati noi".