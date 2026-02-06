"La sostituzione di Thuram a inizio secondo tempo è un indizio: domenica, contro il Sassuolo, il francese potrebbe tornare ad affiancare Lautaro dall’inizio. Non accade dal match con l’Arsenal". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, che dunque vede favorito il francese su Esposito per far coppia con il capitano.

Ancora out, invece, Barella e Calhanoglu. "Chivu, l’altra sera, ha spiegato che il programma, per entrambi, prevede il ritorno in gruppo all’inizio della prossima settimana - si legge -. L’Inter non avrà altri impegni prima di affrontare la Juve, quindi sarà decisivo il lavoro alla Pinetina. Il tecnico rumeno, in genere, è molto cauto nel lanciare giocatori reduci da infortunio. Quattro o cinque sedute al massimo, però, dovrebbero sufficienti per convincerlo. Soprattutto nel caso di Barella, fermo da meno tempo rispetto al turco, e già scalpitante".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.