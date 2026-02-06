Notizia di mercato in arrivo dalla Germania, secondo quanto riportato da Sport1, infatti, il Bayern Monaco sta tenendo d'occhio Yann Aurel Bisseck, sebbene ad oggi non risultino contatti col giocatore. I tedeschi stanno vagliando il mercato dei difensori, pur avendo ottenuto l'ok da Upamecano per il rinnovo del contratto. Le opzioni considerate ad oggi dal club sono l'interista ma anche Luka Vuskovic, diciottenne dell'Amburgo in prestito dal Tottenham.

Ven 06 febbraio 2026
