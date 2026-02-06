Notizia di mercato in arrivo dalla Germania, secondo quanto riportato da Sport1, infatti, il Bayern Monaco sta tenendo d'occhio Yann Aurel Bisseck, sebbene ad oggi non risultino contatti col giocatore. I tedeschi stanno vagliando il mercato dei difensori, pur avendo ottenuto l'ok da Upamecano per il rinnovo del contratto. Le opzioni considerate ad oggi dal club sono l'interista ma anche Luka Vuskovic, diciottenne dell'Amburgo in prestito dal Tottenham.

Bayern are keeping an eye on Inter and Germany centre-back Yann Aurel Bisseck (25), though there has been no direct contact with the player so far. Bayern are still exploring the centre-back market and discussing names internally even after Upamecano's decision to renew. Bisseck,… pic.twitter.com/f8nK1pP9rt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 6, 2026