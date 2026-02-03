"Javier Zanetti, la fiamma, un mare di voci e le Olimpiadi che brillano" si legge sul tweet pubblicato dall'Inter che celebra con un video l'esperienza dell'ex capitano nerazzurro, oggi protagonista come tedoforo della Fiamma Olimpica alla 58esima tappa del viaggio della Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Post seguito da un altro che ritrae Pupi, nei panni di tedoforo a tinte nerazzurre: "Che incredibile onore vedere la fiamma olimpica nelle mani di un interista".

Data: Mar 03 febbraio 2026
Autore: Egle Patanè
