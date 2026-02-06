Fabio Caressa, nella consueta analisi della giornata di Serie A, si proietta anche coi pensieri sulla Nazionale e sul crocevia degli spareggi per i Mondiali sottolineando l'importanza che Federico Dimarco avrà anche per Gennaro Gattuso: "C'è stata una grande partita di Piotr Zielinski, ma lui in questa condizione sarà un punto di forza straordinario per la Nazionale. Non posso fare a meno di inserirlo in Top 11 perché sta giocando ad un grandissimo livello".

Nella formazione ideale c'è nuovamente Lautaro Martinez: "L'Inter è in una serie positiva notevolissima, adesso avrà anche i playoff Champions. Secondo me, in questa lotta a distanza relativa con il Milan per lo Scudetto, c'è da considerare il numero di partite. Non sarà oggi, non sarà domani, ma influirà come avvenuto l'anno scorso. Questo malgrado la possibilità di Cristian Chivu di ruotare giocatori pur non tantissimi, la sua bravura, la condizione di alcuni campioni".