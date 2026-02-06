Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori che hanno ottenuto la licenza UEFA A dopo aver superato nei giorni scorsi gli esami del corso di Coverciano. I migliori del corso. Alla luce dei risultati finali, sono da evidenziare le prove svolte dall’ex centrocampista della Nazionale argentina Lucas Biglia, dall’ex calciatore – tra le altre – di Lecce e Cagliari, Marco Mancosu, e dall’attuale collaboratore tecnico del Ct Gattuso in Nazionale, Marco Sangermani. Una particolare menzione va fatta per Gabriele Gervasi e Ivano Rossi, che si sono abilitati ottenendo il massimo punteggio, 110 su 110, e ricevendo anche la lode.

Nell'elenco dei nuovi tecnici UEFA A figura anche una vecchia conoscenza interista, seppur di breve corso: trattasi dell'ex difensore Felipe Dal Bello, visto brevemente in nerazzurro nella seconda parte della stagione 2014-2015.