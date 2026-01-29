All'indomani del successo dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund, Yann Bisseck ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei tifosi nerazzurri che hanno occupato il settore ospiti del Signal Iduna Park sostenendo la squadra di Cristian Chivu: "Grazie a tutti i tifosi al seguito", ha scritto su Instagram il difensore dopo aver definito 'big win' il 2-0 imposto dai nerazzurri ai tedeschi.