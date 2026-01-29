E' tornato nella sua Dortmund ed è andato via con tre punti in tasca. Manuel Akanji festeggia sui social il successo dell'Inter al Signal Iduna Park, un 2-0 imposto al Borussia Dortmund che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi tra le teste di serie ai playoff di Champions League, dove troverà una squadra tra Benfica e Bodo Glimt: "Di nuovo a Dortmund. 3 punti. Lavoro fatto", ha scritto lo svizzero su Instagram.