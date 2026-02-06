L'Inter è sempre più quella voluta da Cristian Chivu. Ne scrive oggi Tuttosport, che sottolinea come l'allenatore nerazzurro sia cresciuto alla scuola dell'Ajax, passando poi per Capello e Spalletti alla Roma, infine per Mourinho, tutta gente che pensava molto al gioco verticale.

Un altro manifesto dell'era Chivu è la gestione della rosa, con Pio Esposito come simbolo. I giovani possono giocare e non sfigurare, lo dimostra anche quanto accaduto con Kamate e Cocchi: difficilmente in passato avrebbero trovato lo stesso spazio. E finora la squadra non ha avuto cali a livello atletico. Il che sarà importante soprattutto in Europa, dove è più facile trovare squadre come l'Arsenal che girano al doppio della velocità. Dato che il gap economico non si può colmare, bisogna provare a colmare quello dell'intensità.