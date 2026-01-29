Dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund, Henrikh Mkhitaryan ha definito 'speciale' il suo ritorno al Signal Iduna Park, 'casa' per l'armeno dal 2013 al 2016, quando vestiva la maglia dei gialloneri. "Dieci anni dopo, una notte speciale", ha scritto il centrocampista su Instagram. Pubblicando la foto dell'istante precedente al gol su punizione di Federico Dimarco.
Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 13:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Inter Social Club
Inter ai playoff dopo il 2-0 del Signal Iduna Park, Akanji esulta: "Tre punti nel mio ritorno a Dortmund"
Il cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Commisso: "Il club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina"
L'ammissione di Akanji: "Col Napoli partita difficile". Poi suona la carica: "Continuiamo a spingere"
Altre notizie
Giovedì 29 gen
- 15:47 Indagine StageUp/Ipsos Doxa: Marotta manager sportivo italiano dell'anno davanti a Percassi e De Laurentiis
- 15:31 Berenbruch-Avellino, sfuma la suggestione: l'Inter non vuole privarsi del calciatore
- 15:16 Stankovic, tutto nelle mani dell'Inter: i dettagli sulla recompra. Perisic, oggi incontro col PSV. Per Diaby si attende PIF
- 15:04 ED - Perisic, ad Eindhoven temono seriamente l'addio: il croato più che aperto al ritorno all'Inter. Le cifre...
- 14:49 Angolo Tattico di Borussia Dortmund-Inter - Bisseck libero di andare, Fabio Silva da sinistra al centro: le chiavi
- 14:35 Inter ai playoff dopo il 2-0 del Signal Iduna Park, Akanji esulta: "Tre punti nel mio ritorno a Dortmund"
- 14:21 fcinOre calde in casa Inter: ottimismo per Perisic, meno per Diaby. Luis Henrique non convinto del Bournemouth
- 14:07 Asllani-Besiktas, ci siamo: accordo verbale, i turchi pagheranno l'ingaggio. Partenza prevista già per oggi
- 13:53 Global Transfer Report - Como club più 'spendaccione' della Serie A. Inter in Top 20 a livello femminile
- 13:38 Dimarco colma un vuoto di oltre 4mila giorni: un italiano torna a segnare su punizione in Champions
- 13:24 Serie A, Player Of The Month di gennaio: c'è anche Dimarco tra i sei candidati
- 13:10 Mkhitaryan torna e vince nella 'sua' Dortmund: "Dieci anni dopo... una notte speciale"
- 12:56 Berenbruch, nuova pretendente dalla Serie B: contatti con l'Inter per un prestito
- 12:43 Bruges, Leko esalta Stankovic: "Uno dei più grandi professionisti che abbia mai visto, la sua famiglia può essere fiera di lui"
- 12:42 Stankovic inarrestabile: "Gol, qualificazione ed MVP in Champions: un sogno che devo ancora metabolizzare"
- 12:28 Champions, 'Goal of the day' dell'ultima giornata della League Phase: la pennellata di Dimarco in nomination
- 12:15 RMC Sport - Inter-Diaby, no dell'Al-Ittihad alla proposta di prestito con diritto di riscatto
- 12:00 INTER ai PLAYOFF, cosa ACCADE ora. DUE COSE su BISSECK e FRATTESI. PERISIC+DIABY: Marotta ci PROVA!
- 11:55 Diaby-Inter, Sergio Conceiçao fa muro: il francese via solo per una ricca offerta a titolo definitivo
- 11:44 Benfica, Real o Inter ai playoff. Mourinho: "Due delle principali candidate alla vittoria, sarà più difficile con andata e ritorno"
- 11:30 CdS - Inter, che peccato: sarebbe bastato un punto in più. Ma dopo tanti flop...
- 11:16 CdS - Barella e Calhanoglu ai box: i due centrocampisti hanno lo stesso obiettivo
- 11:02 CdS - Inter-Diaby: accordo totale! Palla all'Al Ittihad. Perisic forza la mano col PSV. E Luis Henrique...
- 10:48 Pagelle CdS - Akanji e Bisseck super, Dimarco il migliore, Diouf pesca il jolly
- 10:34 Incognita data per Inter-Juventus: San Siro (ufficialmente) è occupato fino al 14 febbraio, il punto
- 10:20 Capello: "La punizione di Dimarco è un capolavoro. Lui ha una capacità balistica di alto livello"
- 10:06 TS - Diaby considera conclusa l'esperienza in Arabia: sì all'Inter. E il Bournemouth "sale" per Luis Henrique
- 09:52 TS - Mane, da Dortmund ottime notizie per l'Italia. E c'è un retroscena sull'Inter
- 09:47 Diaby vuole l'Inter, telefonata con Chivu. Nelle prossime ore nuovi contatti tra club
- 09:38 Pagelle TS - Bonny e Thuram si pestano i piedi. Bisseck non ne sbaglia mezza. Insufficienza per Zielinski
- 09:24 TS - Inter, oltre la delusione: Dortmund restituisce antiche certezze europee
- 09:10 Moviola GdS - Kovacs promosso. Sucic-Adeyemi: niente rigore
- 08:56 Pagelle GdS - Dimarco come Re Mida, Bonny spreca, Diouf la chiude
- 08:42 GdS - Si ferma Barella: nel mirino del centrocampista sardo c'è la supersfida con la Juventus (come per Calhanoglu)
- 08:28 GdS - Diaby più Perisic: l'Inter ci prova! E il Bournemouth offre 30 mln per Henrique
- 08:14 GdS - Inter, vittoria ma niente ottavi: Chivu può consolarsi per un motivo
- 08:00 Senza Barella, Conte fuori dall'UCL e Mou all'orizzonte: l'Inter scrive il futuro e lo intreccia con il passato
- 00:22 Champions League, venerdì il sorteggio dei playoff: tutti i possibili accoppiamenti
- 00:20 Borussia Dortmund, Emre Can deluso: "Dura prendere così lo 0-1. Loro sono stati più maturi"
- 00:15 Bisseck: "Vittoria positiva per la nostra fiducia. Abbiamo meritato di battere il Borussia"
- 00:12 videoBorussia Dortmund-Inter 0-2, Tramontana: "Bella vittoria, Dimarco campione. Se Frattesi resta..."
- 00:06 Sky - Asllani molto vicino al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Club al lavoro per i passaggi formali
- 00:05 Diouf: "Eravamo convinti di vincere. Ora i playoff, possiamo battere qualsiasi squadra"
- 00:03 Bisseck a ITV: "Febbraio intenso? È normale giocare tanto. Ma siamo pronti e non ci sono scuse"
- 00:00 Gli ex vice campioni d’Europa ai playoff: un decimo posto che fa rumore... degli amici
Mercoledì 28 gen
- 23:59 Chivu in conferenza: "Calcio bastardo, vittoria che ci mancava. Potrei togliermi dei sassolini, non lo farò"
- 23:58 Aleksandar Stankovic continua a volare: il serbo è protagonista assoluto del match col Marsiglia
- 23:57 Chivu a ITV: "Stasera iniezione di fiducia, abbiamo quello che meritavamo. Felice per Sommer e Diouf"
- 23:50 Borussia Dortmund-Inter, la moviola - Buona direzione di Kovacs che non influisce sulla gara
- 23:47 BVB, Kovac in conferenza: "L'Inter ha sfruttato i nostri errori, poteva finire 0-0"
- 23:38 Chivu a Sky: "Mourinho ai playoff? Penso a Nicola. Diouf ha capito quanto sia difficile vestire questa maglia"
- 23:35 Mkhitaryan a ITV: "L'anno scorso c'era un centrocampo fisso, quest'anno non sai mai chi gioca"
- 23:32 Dimarco a ITV: "Bodo o Benfica non cambia assolutamente nulla. Felice per il gol di Diouf, se lo merita"
- 23:26 Diouf a ITV: "Il gruppo mi sta aiutando tanto, peccato per i punti persi ma testa ai playoff"
- 23:24 Borussia Dortmund-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:21 Champions League, risultati e classifica finali. L'Inter sfiderà ai playoff Bodo o Benfica, Sporting o Man. City agli ottavi
- 23:14 Dimarco a Sky: "La fascia un'emozione speciale, tornato a questo livello grazie alla fiducia. Ora i playoff"
- 23:00 L'Inter chiude alla grande la League Phase di Champions: 2-0 a Dortmund, ai playoff c'è ora l'ombra Mourinho
- 22:59 Borussia Dortmund-Inter, le pagelle - Bisseck protagonista, magia Dimarco. LH cresce
- 22:57 Borussia Dortmund-Inter, Fischio Finale - Dimarco + Diouf, il Biscione rialza la testa. Vittoria prestigiosa e... amara
- 22:55 Rivivi la diretta! POST PARTITA di BORUSSIA DORTMUND-INTER, il nostro DESTINO in CHAMPIONS, PERISIC e DIABY
- 20:33 Marotta: "Non siamo in situazione di emergenza. Diaby? Il sondaggio c'è ma ad oggi le percentuali sono minime"
- 19:58 Inter Women in scioltezza alle semifinali di Coppa Italia: Ternana battuta 4-0 all'Arena Civica
- 19:48 Bergomi: "Luis Henrique dopo Buchanan, ecco l'idea dell'Inter sugli esterni. Diaby? Non è un quinto, ok da attaccante"
- 19:34 Gazzetta di Modena - Massolin, prezzo tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Udinese in vantaggio
- 19:20 La Cavese saluta Amerighi: "I nostri auguri perché raggiunga i più prestigiosi traguardi"
- 19:05 Qui Cremonese - Allenamento mattutino in vista dell'Inter tra palestra e campo: il report
- 18:50 Luis Henrique e le due facce della medaglia: soldi o campo? Una cessione senza copertura è rischiosa
- 18:35 Amoruso: "Chivu intelligente, allenatore che ci sa fare. Lo ha dimostrato anche a Parma"
- 18:21 Romano: "Inter-Diaby dipende da... PIF. Sul giocatore anche gli occhi di club inglesi. Perisic e Luis Henrique..."