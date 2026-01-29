Dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund, Henrikh Mkhitaryan ha definito 'speciale' il suo ritorno al Signal Iduna Park, 'casa' per l'armeno dal 2013 al 2016, quando vestiva la maglia dei gialloneri. "Dieci anni dopo, una notte speciale", ha scritto il centrocampista su Instagram. Pubblicando la foto dell'istante precedente al gol su punizione di Federico Dimarco. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 13:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
