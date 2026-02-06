In Italia per le Olimpiadi invernali di Milan-Cortina 2026, Adriano Leite Ribeiro non poteva non fare tappa alla Pinetina, sua casa negli anni in cui era l'Imperatore dell'Inter. Come si può apprezzare dalle foto pubblicate sul profilo X del club nerazzurro, l'ex attaccante brasiliano ha fatto visita al centro sportivo di Appiano Gentile riabbracciando con affetto Cristian Chivu. Prima anche l'incontro con Marcus Thuram, che non ha mai nascosto il fatto che Adriano fosse il suo idolo quando era bambino.

“Incontrare il proprio idolo”

Un film, play by Marcus Thuram e Adriano O Imperador 🇫🇷🇧🇷 pic.twitter.com/CPb7npcKsq — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 6, 2026