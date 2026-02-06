Il Bodo/Glimt ha comunicato alla UEFA la rosa dei giocatori con cui affronterà la doppia sfida dei playoff di Champions League contro l'Inter, il 18 e 24 febbraio. Ecco l'elenco completo che include, nella lista B che è aggiornabile entro il 17 febbraio, Isak Sjong e Hindrin Chooly:
PORTIERI:
Nikita Haikin, Julian Faye Lund.
DIFENSORI:
Haitam Aleesami, Jostein Gundersen, Fredrik André Bjørkan, Odin Bjørtuft, Villads Nielsen, Fredrik Sjøvold, Isak Määttä.
CENTROCAMPISTA:
Sondre Auklend, Patrick Berg, Ole Didrik Blomberg, Sondre Fet, Magnus Riisnæs, Anders Klynge, Ulrik Saltnes, Håkon Evjen.
ATTACCANTI:
Kasper Høgh, Jens Petter Hauge, Daniel Bassi, Mikkel Bro Hansen, Andreas Helmersen, August Mikkelsen.
Sezione: Eurorivali / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 14:21
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
