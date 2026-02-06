Una considerazione di Simone Tiribocchi ha scatenato la polemica social. E allora l'ex centravanti, dagli studi di Sportitalia, ha voluto spiegare la propria posizione. "Ho detto una cosa che ho contestualizzato, però. Ho detto che Lautaro è un centravanti fortissimo, tra i più forti in Italia, ma Dovbyk messo nelle stesse condizioni sotto alcuni aspetti potrebbe essere superiore. Non adesso, ma Lautaro ha avuto una crescita enorme in sei anni. Dovbyk si è allenato al Dnipro. Ha 29 anni? Vero, ma Lautaro ha avuto allenatori importanti, magari non faceva gol 4-5 mesi e i tifosi lo fischiavano. Poi è stato supportato, è diventato capitano, è diventato un trascinatore. Dovbyk questo percorso non lo ha mai avuto".