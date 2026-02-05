È l'Atalanta a vincere il quarto di Coppa Italia contro la Juventus andato in scena questa sera alla New Balance Arena, partita che il tecnico della Dea, Raffaele Palladino ha commentato a Sport Mediaset col sorriso sulla faccia e tanta soddisfazione: "Sono molto felice, ringrazio la squadra e i tifosi che sono stati fantastici. Gli dedichiamo la vittoria, è stata una serata perfetta e vogliamo arrivare fino alla fine. Stiamo dando continuità di risultati, crescendo: oggi i subentrati hanno fatto la differenza, conto su tutti i ragazzi e sono felice. Siamo stati concreti, cinici, compatti quando c'era da difendere" ha detto il tecnico atalantino che però avvisa le altre italiane che orbitano in classifica attorno alla squadra di Spalletti e anche l'Inter, avversaria dei bianconeri il prossimo 14 febbraio: "La Juve mi ha impressionato, abbiamo affrontato uno degli allenatori più bravi".