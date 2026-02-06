La sconfitta di Bergamo in Coppa Italia lascia al tecnico della Juventus Luciano Spalletti un altro strascico in termini di problemi fisici: sono infatti da valutare le condizioni di Francisco Conceiçao, che al rientro dalla partita contro l'Atalanta ha evidenziato un sovraccarico all'adduttore destro.

Lo stesso problema che ha toccato anche Kenan Yildiz, fermato per il medesimo fastidio ma nel suo caso alla coscia sinistra. In vista della sfida di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Lazio, Conceiçao sarà rivalutato nella rifinitura di sabato per capire se potrà essere della gara o dovrà alzare bandiera bianca almeno per questo weekend ed averlo al meglio il prossimo 14 febbraio per la partita contro l'Inter. 

Sezione: News / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 20:12
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
