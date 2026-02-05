A gennaio il Bournemouth ci ha provato seriamente per Luis Henrique, ma l'Inter ha deciso di trattenerlo nonostante la possibilità di mettere subito a bilancio una plusvalenza. A raccontarlo è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante l'intervento negli studi di Sky Sport: "L'Inter aveva un’offerta inglese da 30 milioni di euro, quella del Bournemouth. Il club nerazzurro lo aveva pagato 25 milioni di euro, quindi ci avrebbe guadagnato - spiega il giornalista -. Il venderlo o meno dipende dal sostituto, ma l'Inter ha voluto aspettare. Se lo squadre vogliono Luis Henrique, vuol dire che qualcosa la vedono... ma alla fine l'hanno tenuto a Milano".