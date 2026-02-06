La Gazzetta dello Sport, per affrontare il tema Kamate, ha intervistato Andrea Zanchetta, che ha allenato il francese nell'U18 interista.

In che cosa è migliorato?

"Giocava un calcio istintivo e di strada, tutto suola, come non si vede spesso. Ha dovuto imparare che bisogna difendere, soprattutto nel ruolo che faceva all’epoca, ovvero la mezzala. Chivu gli ha cambiato ruolo e ci ha visto lunghissimo".

E adesso quale futuro ha in prima squadra?

"L’U23 è decisiva per farlo inserire con calma: si allena ad alti livelli e, nel mentre, gioca".