Questa mattina, Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, ha fatto tappa all’Inter HQ di Viale della Liberazione, a Milano, dove ad accoglierla c'era Beppe Marotta.

Nel corso della visita, Metsola ha donato la bandiera dell’Unione Europea e ha incontrato anche la sua connazionale Haley Bugeja, attaccante maltese di Inter Women, che ha ricambiato regalandole la propria maglia, suggellando un momento di grande valore simbolico all’insegna dei valori dello sport.