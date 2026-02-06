Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ​​è stato uno dei premiati al 78° Gran Galà del Mundo Deportivo tenutosi nei giorni scorsi. La premiazione è stata l'occasione per il tecnico tedesco per parlare ai microfoni del quotidiano catalano. Spiegando quella che è la sua ambizione principale, ovvero provare a vincere la Champions League dopo la delusione della clamorosa eliminazione in semifinale per mano dell'Inter la scorsa stagione: "Come ho detto anche la scorsa stagione, penso che stiamo lavorando per migliorare ogni giorno. Dobbiamo migliorare le piccole cose, anche quelle più piccole, per poter progredire. È di questo che si tratta, e naturalmente, abbiamo anche la possibilità di vincere la Champions League. È un obiettivo molto importante per noi e lavoriamo per questo ogni giorno. So che i tifosi ci aiutano in ogni partita. È una bella combinazione, stare tutti insieme, ed è per questo che stiamo lottando tutti per questo grande titolo".

Champions, ma non solo: "Abbiamo vinto il nostro primo titolo in Supercoppa. È stato fantastico contro il Real Madrid. Ma alla fine, siamo il Barcellona e lottiamo per tutto. Abbiamo l'opportunità di competere per ogni titolo ed è quello che vogliamo".