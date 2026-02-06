Marko Naletilic, agente croato di diversi giocatori tra cui Pasalic e Kulenovic, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb di alcuni suoi assistiti, ma anche di Sucic e Jakirovic.

"Kulenovic (in gol contro l'Inter in Coppa Italia ndr) a Torino deve portare una soluzione in più per l'allenatore Marco Baroni in attacco. Ha grinta, resistenza fisica, disponibilità al sacrificio e fame. Su quest'ultimo aspetto, la fame, somiglia a Mandzukic. È un attaccante molto efficace, che si muove tanto e che ha istinto per segnare".

"Kakirovic e Mlacic? Sono due ragazzi molto talentuosi e di buona prospettiva. Devono lavorare tanto e fare sacrifici per far uscire fuori la loro qualità. Perché la qualità ce l'hanno. Mlacic ha già esperienza, avendo giocato titolare con l'Hajduk Spalato".

Chiusura dedicata ai croati Sucic e Baturina. "La mia opinione su di loro l'ho data detto alla fine del mercato estivo del 2025. Hanno troppa qualità e talento per non diventare giocatori importanti per le rispettive squadre", ha concluso Naletilic.