Giuseppe Riso ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche della situazione di Davide Frattesi, per il quale la Lazio ha offerto nelle ultime ore del mercato 28 milioni più 2 di bonus. "La Lazio ci ha provato seriamente, ma per Frattesi si erano fatti avanti anche altre squadre dall’estero come il Nottingham Forest. Credo sia normale che Davide volesse giocare di più, un sentimento comune a tutti i giocatori importanti. L’Inter, però, non ha mai aperto a una cessione di Frattesi e devo dire che Davide è felice di essere rimasto: ora sta meglio e finalmente è al 100%, sono sicuro che avrà più spazio e farà bene. C’è un legame speciale tra Frattesi e l’Inter: diciamo che fanno fatica a fare a meno l’uno dell’altra".

Nell'intervista si parla anche dell'interesse dei nerazzurri e di altri club (Juve, Lazio e Roma) per Giovane, poi finito al Napoli. "Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere".