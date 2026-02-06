Tanta delusione per il Colonia, eliminato ai sedicesimi della Youth League dopo il 3-1 incassato dall'Inter. Il capitano Jonathan Friemel si esprime così ai canali ufficiali del club tedesco: "Siamo tutti estremamente delusi. Quando sei così vicino al gol e poi subisci il 1-2 all'ultimo calcio di punizione, è solo amarezza. Il risultato non ci rende giustizia perché abbiamo lottato fino all'ultimo secondo. Non so se l'invasione di campo sia stata la chiave della partita. Non credo sia stata decisiva. L'Inter ha giocato ancora una volta bene, bisogna riconoscerlo. Eravamo esausti alla fine, ma avremmo potuto resistere fino ai rigori. È stato un sogno che si è avverato. Mi è venuta la pelle d'oca. Stabilire un record mondiale davanti a 50.000 tifosi è stato semplicemente incredibile. Ci siamo divertiti tutti. E quando vedi come Youss e Fynn riescono a lottare con 50.000 spettatori alle spalle questo fine settimana, ti viene davvero voglia di farlo diventare un appuntamento fisso. Certo, non è così facile, ma lavoriamo tutti per raggiungere questo obiettivo ogni giorno".

Dello stesso pensiero il difensore Luis Stapelmann: "Quando abbiamo segnato quel gol, è stato incredibile, indescrivibile. È stata un'emozione simile a quella di vincere il campionato. Ho persino avuto dei flashback. Con i tifosi alle nostre spalle, è stato incredibile. Il fatto che stiamo battendo record come questo rispecchia il club: ne sono estremamente orgoglioso. Questo club è unico. Mi sono sempre identificato al 100% con il Colonia. Ora, questa cultura dei tifosi mi ha davvero colpito di nuovo. Siamo incredibilmente grati per il supporto ricevuto dopo la partita e per gli applausi dei tifosi. Questo ci aiuterà sicuramente a elaborare la sconfitta nei prossimi giorni. Prima della partita, c'era una tensione speciale nello spogliatoio, un po' più tranquilla del solito, cosa che mi è piaciuta. Quando siamo scesi in campo, volevo rimanere serio, ma non ho potuto fare a meno di sorridere. Ho guardato gli altri ragazzi, erano tutti raggianti. Condividiamo tutti l'obiettivo di rendere partite come questa un evento regolare e di raggiungere il livello professionistico".

"È stata un'emozione indescrivibile, qualcosa che aspetti da quando hai iniziato a giocare a calcio da bambino - dice invece l'attaccante Youssoup Niang -. Ci sono state fasi durante la partita in cui non eri davvero consapevole dell'atmosfera, ma non ignorarla completamente è impossibile. Quando abbiamo segnato, le emozioni erano semplicemente indescrivibili. Sentivamo di poter ancora ribaltare la partita. Dopo la partita, è stato meraviglioso ricevere un tale sostegno dai tifosi nonostante la sconfitta. Eravamo lì, tutti i tifosi erano ancora lì, a sostenerci, a cantare per noi e a dimostrarci che possiamo continuare. Sono molto grato per questo".