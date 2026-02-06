Non è stato un mercato di gennaio scoppiettante per i top club di Serie A, che si sono mossi poco o nulla per 'riparare' le loro rose. "Qualcosa è stato fatto, migliorare le squadre a gennaio è difficile, non ci sono mai interventi decisivi. Faccio fatica a dire chi abbia lavorato meglio, davvero. Non vedo grandi miglioramenti nel mercato invernale. A gennaio non cambi la fisionomia delle squadre", il punto di vista espresso dall'agente Oscar Damiani a Tuttomercatoweb.com.
Sezione: News / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 12:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
