"Un'emozione indescrivibile" quella vissuta questo pomeriggio da Cristian Chivu, tedoforo speciale della 58esima tappa del viaggio della Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, transitata oggi per il capoluogo lombardo. "Chivu in giro per e la città di Milano brilla con la fiamma olimpica" si legge nella didascalia a corredo del video pubblicato dall'Inter su Instagram che ritrae l'emozionato allenatore della Beneamata con la torcia olimpica tra le mani. "Un altro momento da pelle d'oca" che segue quello vissuto ieri da Javier Zanetti.

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 05 febbraio 2026 alle 22:24
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print