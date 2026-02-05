Dagli studi di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia offre la sua analisi dopo Inter-Torino di Coppa Italia. "E' una competizione che ti dà modo di dar spazio a chi gioca meno ed è comunque importante. Se arrivi alla fine alzi un trofeo e ti dà la possibilità di giocare la Supercoppa. E' importante arrivare in fondo per l'Inter perché sennò fai fatica a gestire un gruppo così ampio. Hanno centrato l'obiettivo, non era facile perché hanno cambiato tanti giocatori".

"Il gruppo è molto sano, anche chi non gioca è contento se il concorrente fa bene perché hanno capito che l'obiettivo di squadra è molto importante. Ha inciso tantissimo il valore di giocatori come Lautaro, Barella, Bastoni, Dimarco che hanno un po' trasmesso questo sentore, questo clima molto piacevole dentro il gruppo. E questi ragazzi si sono calati nella mentalità, pur essendoci concorrenza. Milan in corsa per lo Scudetto? In questa stagione, la prima di Allegri, aiuta non avere la Champions. Ma il Milan se fa una partita a settimana per due o tre anni di fila è un fallimento enorme, se vinci il campionato la stagione dopo fai sicuramente più partite... Sono bravi, sono lì. Allegri è stato bravissimo e i ragazzi hanno risposto benissimo, stando lì dopo un anno in cui hanno fatto grande fatica, però vanno molto dietro a Rabiot e Modric, che trascinano. Se manca uno di questi fanno fatica".

Ranocchia parla poi di un paio di singoli. "Frattesi? E' un giocatore che in carriera ha sempre giocato. All'Inter la concorrenza è importante, il primo anno lo fai con entusiasmo, dopo magari vuoi più spazio ma è normale all'Inter questa concorrenza e quando vieni chiamato devi dar risposte. Chivu in questo è molto bravo, nel parlare coi ragazzi. Secondo me Frattesi da qui a fine campionato può trovare spazio e fare molto bene. Thuram? Un giocatore si rende conto se è un momento buono o no. Come per Frattesi, la concorrenza c'è. Pio sta facendo benissimo, Lautaro ha sempre un impatto forte, Bonny è un altro concorrente. Credo sia una fase di crescita: è arrivato, è esploso, quest'anno ha concorrenza".