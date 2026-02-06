Nella conferenza stampa di fine mercato, il Ceo del Parma, Federico Cherubini, ha parlato delle scelte fatte dalla società e di quanto avvenuto l'anno scorso di questi tempi con Ange-Yoan Bonny. "Trattenere i calciatori più forti a gennaio? Credo che questo dipende dalla volontà dei giocatori, quanta forza ha la società di trattenere. Qualche sollecitazione è arrivata, ma nessuno dei ragazzi ha manifestato la volontà di lasciare Parma oggi. A gennaio di un anno fa affrontavamo una situazione analoga con Bonny, chiedemmo ad Angelo di restare con noi fino alla fine garantendo che se fossero arrivate delle opportunità avremmo assecondato il suo percorso. E così è stato".