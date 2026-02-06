La necessità aguzza l'ingegno. E in questo caso l'ingegno corrisponde al nome di Issiaka Kamat, poliedrico mancino francese classe 2004 dell'Under-23 di Vecchi. "L'esordio nell'Inter dei grandi in Coppa Italia contro il Toro ne ha cambiato lo status e, forse, il futuro - spiega la Gazzetta -. La squadra di Chivu, che aspetta il ritorno di Dumfries come una festa di liberazione, non ha tamponato la voragine con il mercato, che è stato “bastardo” come da definizione dell’allenatore: tante ammuine, qualche affondo, zero innesti. E allora perché non cercare in casa il laterale alternativo, visto che al piano di sotto, nell’U23, c’è un fedelissimo di Cristian che potrebbe cantare e portare la croce?".

E allora ecco il giovane Issiaka, tornato alla base dopo le 8 presenze nella lega portoghese a Vila das Aves e le 10 in B nel Modena. Dopo l'indisposizione di Darmian, Chivu ha puntato su di lui e il 21enne ha risposto presente, con giocate frizzanti e quell'assist di destro per il connazionale Bonny.

"Issiaka è stato allenato due anni da Chivu in Primavera: nel primo continuava le vecchie fatiche da mezzala, nel secondo ecco l’invenzione del romeno e lo spostamento da esterno destro nel 4-3-3. Piede mancino affilatissimo, dribbling e fantasia sono stati subito valorizzati e, non a caso, sono arrivati 12 gol in 30 partite, ma non lo scudettino 2023-24 finito al Sassuolo. Lato negativo? Mancanza di continuità. Lato positivo? Inventiva dal nulla, anche con il piede “debole”, come ha visto l’altra sera il Toro", sottolinea la rosea. L'Inter, forse, ha trovato in casa un altro Dumfries.