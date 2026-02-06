Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista della sfida contro l'Inter, in programma domenica, alle ore 18, al Mapei Stadium. Stamattina, la squadra neroverde, dopo una prima fase di riscaldamento, ha svolto possesso palla, sviluppo della manovra ed esercitazioni specifiche per reparto. Nella giornata di domani, presso il 'Mapei Football Center', andrà in scena la conferenza stampa della vigilia di Fabio Grosso.

