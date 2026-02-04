MARTINEZ 6 - Vede fischiare sopra la testa un tiro innocuo di Prati e un colpo di testa impreciso di Kulenovic prima di compiere i primi interventi ordinari su Njie e Tameze con i quali giustifica la sua presenza tra i pali. Tenta l'uscita disperata sul cross sporcato di Pedersen ma non può evitare il gol del Toro.
DE VRIJ 6,5 - L'intelligenza superiore gli permette di leggere le situazioni prima degli altri, andando a colmare anche le lacune sul piano della velocità. Impiegato a singhiozzo, l'olandese resta una garanzia.
ACERBI 6,5 - Dopo neanche dieci minuti mette una pezza sul 'pase de le muerte' di Njie, uno dei più intraprendenti tra i granata. La partita prende un'altra piega per merito dell'ex Lazio, che poi amministra bene fino al triplice fischio.
CARLOS AUGUSTO 6 - Dà una sveglia a una partita altrimenti soporifera con un'azione personale che culmina in un tiro che sbatte contro la traversa. Per il resto del tempo fa da bodyguard al giovane Cocchi, commettendo qualche sbavatura difensiva insolita come in occasione del gol della speranza torinese.
KAMATE 6,5 - In campo per il forfait dell'ultima ora di Darmian, il francese fa vedere le sue doti di esterno d'attacco quando si beve con un dribbling Obrador prima di mettere in mezzo il cross per l'1-0. Si capisce che è un attaccante anche quando Obrador gli restituisce il favore provocandone l'ammonizione. Sfrutta l'assist di Chivu lasciando il segno all'esordio dal 1' con la prima squadra con un assist: niente male. (DALL'80' LUIS HENRIQUE SV).
FRATTESI 6,5 - Il gong che ha sancito la fine del mercato invernale probabilmente gli ha tolto un peso dalle spalle non indifferente. E' forse uno dei più motivati in campo, sintomo che piano piano sta avvertendo la fiducia crescente di Chivu. Buona la sua intraprendenza in occasione del raddoppio.
MKHITARYAN 6 - Nella notte monzese aggiunge un altro compito alla sua lunga carriera interpretando a suo modo il ruolo di play. Si ricorderà di questa prestazione più per questo particolare che per la sostanza della stessa. (DAL 56' SUCIC 6 - La sua prima giocata, se così vogliamo chiamarla, è un fallo tattico speso per fermare il velocissimo Njie. La seconda è un assist che Lautaro spedisce in curva)
DIOUF 7 - Dopo essersi fatto conoscere per le sue classiche serpentine creatrici di caos, l'ex Lens oggi trova la via più diretta per il gol con un inserimento a fari spenti che vale il 2-0. A proposito di inserimenti, il suo nell'ambiente Inter procede sorprendentemente bene viste le premesse autunnali.
COCCHI 6 - Diligente in difesa, ma non per questo timido quando deve proporsi in avanti. La cilindrata è tarata sull'Under 23, raramente arriva sul fondo per mettere in mostra il suo mancino raffinato. (DAL 75' BISSECK SV).
THURAM 6 - Gira per il campo senza dare mai la sensazione di pericolosità per tutto il primo tempo, nella ripresa cambia registro al primo pallone toccato che trasforma nell'assist per il raddoppio di Diouf. Ma è l'ultimo frame della sua serata perché Chivu per lui ha previsto una staffetta. (DAL 56' LAUTARO 6 - Entra probabilmente prima del previsto in campo, una situazione accresce la sua voglia di mettere tutto in campo per aiutare i compagni. Fa un super lavoro soprattutto in fase di pressing andando a sporcare tutte le linee di passaggio degli avversari).
BONNY 6 - Vero che gioca praticamente sempre spalle alla porta, per colpa dei compagni che non lo innescano mai in profondità, ma gli errori tecnici che accumula nella prima mezzora non si contano. E' il peggiore in campo prima di appoggiare in rete di testa il cross di Kamate segnando il gol del vantaggio. Bello il movimento a disorientare in area Tameze, i cui demeriti in marcatura rimangono importanti. Esce anzitempo per infortunio. (DAL 56' ESPOSITO 6 - Viene da dire che, in questo momento, dalla panchina entra un titolare, soprattutto vedendo il momento dei due compagni di squadra francesi. Rimedia un giallo inesistente, poi ne provoca uno saltando secco Maripan.
ALL. CHIVU 6,5 - Per coraggio o per necessità, il tecnico romeno lancia due ragazzi dell'Under 23 dal 1' all'interno di una formazione che trasuda turnover in tutti i reparti. Alla fine, anche complice un atteggiamento non proprio combattivo del Torino per 3/4 di match, riesce nella doppia missione che si era dato alla vigilia: qualificazione alle semifinali di Coppa Italia facendo riposare diversi titolari.
TORINO: Paleari 6; Marianucci 6 (dal 61' Maripan 5,5), Coco 6, Tameze 5; Pedersen 6 (Dal 61' Lazaro 6), Anjorin 5,5 (dal 56' Ilkhan 6), Prati 6, Vlasic 5,5, Obrador 5 (Nkounkou sv); Kulenovic 6, Njie 6 (dal 73' Zapata sv). All. Baroni 5,5.
ARBITRO: MARCHETTI 6 - I ritmi compassati gli permettono di essere sempre vicino all'azione, l'agonismo basso non lo mette di fronte a situazioni borderline. Sbaglia ammonendo Pio Esposito per una semplice difesa del pallone che Tameze trasforma in un contatto più vistoso di quello che è stato in realtà.
ASSISTENTI: Mondin 6 e Ceolin 6
VAR: La Penna 6.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
