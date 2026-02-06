Dopo un calvario durato più di due anni, Perr Schuurs lascia il Torino. Il centrale olandese, la cui ultima presenza in gare ufficiali è datata addirittura 21 ottobre 2023, giorno del maledetto infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro patito nel match contro l'Inter, chiude definitivamente la sua esperienza in granata con 43 partite giocate e due gol.

"Oggi purtroppo si chiude il rapporto lavorativo tra il Toro e Schuurs - l'incipit della nota del club granata -. Le statistiche raccontano di un’esperienza di 43 presenze e due gol con la maglia granata, ma la storia di Perr a Torino è molto di più: è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa. Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio. Anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi. Sul sito http://torinofc.it il Comunicato del Club Grazie di tutto, Perr, speriamo di rincontrarci presto. In bocca al lupo, e Sempre Forza Toro!".