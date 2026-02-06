Il Sassuolo ha proseguito oggi il percorso di avvicinamento alla sfida contro l'Inter, in programma domenica 8 febbraio. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Boloca e i lungodegenti Pieragnolo e Candé unici indisponibili in casa neroverde. Si va verso la conferma dell'undici che ha battuto il Pisa, con Berardi, Pinamonti e Laurienté nel tridente d'attacco.