Dopo la Cremonese, sul cammino dell'Inter c'è un'altra neopromossa: il Sassuolo. Come riporta Agipronews, il successo nerazzurro si gioca su Betflag a 1,47, con il pareggio che sale a 4,60 e la terza vittoria consecutiva dei padroni di casa - dopo quelle con Pisa e Cremonese - fissata a 9,25. I betting analyst di Goldbet si aspettano un match ricco di gol al Mapei Stadium con l'Over in pole (1,72) sull'Under (2), anche se il No Goal resta il pole a quota 1,80 rispetto al Goal fissato a 1,90.

Capitolo marcatori. Un gol di Lautaro vale 2,25 volte la posta puntata, davanti al trio Pio Esposito-Thuram-Bonny fissati tutti a 2,75. Nella Sassuolo in pole nella lavagna marcatori c'è Berardi: l'attaccante - tornato al gol a Pisa nell'ultima giornata - è proposto a 4,50, davanti all'ex Pinamonti (cresciuto nel vivaio nerazzurro e campione d'Italia con l'Inter nel 2020-2021) a 5.

Sezione: News / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 18:40
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
