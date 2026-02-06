Issiaka Kamate è il primo vero frutto dell'Under 23 nerazzurra. La perfetta chiusura di un cerchio, come si legge oggi su Tuttosport, e forse un punto di partenza per il francese, che anni fa cominciò da mezzala e passò poi a fare l'esterno alto sotto la guida di Chivu, in Primavera. Non fosse esistita la seconda squadra, visti gli esiti dei prestiti all'Avs Futebol Sad e al Modena, non avrebbe probabilmente mai avuto la chance dell'altra sera.

Vale lo stesso discorso per Cocchi, che pure aveva richieste all'estero e in Serie B. Insieme a lui stanno crescendo in Under 23 ragazzi come Berenbruch, Topaovic, Lavelli, Alexiou e tra poco si aggiungerà Jakirovic. Chi però non riuscirà a salire al piano superiore avrà comunque acquisito un importante bagaglio d'esperienza.