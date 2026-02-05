Titolare all'ultimo minuto, assist-man e autore di una grandissima prestazione: è mancato solo il gol ieri sera a Issiaka Kamate, protagonista di una serata che il classe 2004 difficilmente dimenticherà. Nella sua prima uscita 'tra i grandi' il centrocampista francese raccoglie una vittoria per 2-1 valsa la semifinale di Coppa Italia, conquista che porta anche il nome del ventunenne che, a quasi ventiquattro ore dalla storica giornata vissuta, ha espresso le sue emozioni sui social.

"Sono molto felice di aver potuto giocare la mia prima partita con questa maglia" si legge nel post Instagram dove il centrocampista ha espresso qualche parola di gratitudine verso "tutte le persone che mi sostengono ogni giorno della mia vita nei momenti belli e in quelli brutti". Poi assicura promettendo: "Il lavoro è appena iniziato. Si va avanti".