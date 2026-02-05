Un 3-0 secco e senza storie spinge l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia, dall'altra parte del tabellone rispetto all'Inter (qualificata ieri dopo il 2-1 sul Torino). A Bergamo i nerazzurri schiantano la Juventus con un tris che fa sorridere Palladino e tutta la New Balance Arena: Scamacca sblocca la gara dal dischetto nel primo tempo, mentre nel secondo tempo ci pensano i neo entrati Sulemana e Pasalic a chiudere i giochi. La Dea attende ora di conoscere la prossima avversaria: uscirà fuori dallo scontro tra Bologna e Lazio.