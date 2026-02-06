Saranno i temibili spagnoli del Real Betis, reduci da un sonoro 5-1 rifilato al Tottenham nei sedicesimi di finale, gli avversari dell'Inter nell'ottavo di finale di Youth League, in base al sorteggio che è stato effettuato quest'oggi. La qualificazione verrà decisa in gara secca, che si giocherà, riporta il sito ufficiale del club nerazzurro, a Milano il 24 febbraio alle ore 14.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 18:11
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print