L'Inter sfiderà domenica il Sassuolo ancora senza tre indisponibili di spicco. Come riferisce Sky Sport, infatti, saranno ancora out per infortunio Denzel Dumfries, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, con gli ultimi due che hanno messo nel mirino il big match del prossimo weekend contro la Juventus.

Al Mapei Stadium ci saranno tanti i rientri dal primo minuto dopo l'ampio turnover in Coppa Italia: ritroveranno la maglia da titolare Bisseck, Akanji, Bastoni, Zielinski, Dimarco e Lautaro.