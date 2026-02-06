Il segreto? Ha un nome e cognome: Stefano Vecchi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il quarto posto nel girone A di Serie C è lì a confermare la bontà del lavoro svolto dal tecnico nerazzurro. E i frutti iniziano a vedersi anche in ottica prima squadra: Kamate è solo l'ultimo.

"La dirigenza nerazzurra ha affidato a Vecchi un gruppo in cui si mescola l’esperienza della spina dorsale formata da Melgrati, Fiordilino e bomber La Gumina all’esuberanza e intraprendenza di diversi giovani, non solo cresciuti nel settore giovanile interista come Cocchi, Kamate, Alexiou, Stante, Berenbruch e altri - si legge -. Nel mosaico hanno trovato spazio anche diversi investimenti, ultimo quello a gennaio di Jakirovic, che sono semi pronti a germogliare. Nel percorso da inizio stagione i nerazzurri si sono subito creati un margine di tranquillità in classifica. Quello che però conta davvero è il serbatoio da mettere all'occorrenza di Chivu, come accaduto per Inter-Torino".