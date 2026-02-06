Cosa può portare Kulenovic al Torino? Marco Baroni, tecnico del Torino, risponde alla domanda nella conferenza stampa pre Fiorentina: "È arrivato poche ore prima del Lecce, ho visto tante gare sue e contro l'Inter ha avuto una straordinaria disponibilità. E' un uomo squadra, quando giochi con quella partecipazione sei un uomo squadra. E' venuto per fare bene, ci darà una mano. Caratteristiche? Non è bravo solo sui cross, ha qualità anche per far salire la squadra e sa ricevere come vertice, ha mobilità. E ha anche una buona velocità, ha spinto tanto fino all'esaurimento. E' un aspetto positivo"