Chivu cambia tanto e finora il piano ha funzionato, se è vero che la sua Inter è prima in campionato, ai playoff di Champions da testa di serie e alle semifinali di Coppa Italia.

Un progetto talvolta anche estremizzato come capitato mercoledì sera contro il Torino. "A Monza, Chivu ha completato il piano perfetto, perché non ha trascurato il presente preservando il futuro: gente come Sommer, Akanji, Zielinski e Dimarco è andata addirittura in tribuna per recuperare le forze ed essere al cento per cento domenica, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quando l’Inter dovrà riprendere la marcia per lasciare il Milan a distanza di sicurezza - spiega la Gazzetta -. Al derby da scudetto - al momento fissato l’8 marzo - le due squadre arriveranno seguendo sentieri quasi opposti: Chivu dovrà affrontare 7 partite tra campionato e coppe, Allegri appena 4 dal momento che concentrerà l’attenzione esclusivamente sulla Serie A. L’Inter è già a quota 34 in stagione, 7 in più dei rivali cittadini, ma allargherà la forbice se andrà avanti in Champions. Ecco perché Chivu sta cercando di coinvolgere il numero più alto possibile (contro il Torino ha toccato quota 29) di giocatori".

In particolare, la rosea sottolinea la possibilità di ruotare in attacco: laddove Inzaghi aveva Taremi e Arnautovic, oggi Chivu ha Esposito e Bonny. Lo stesso Mkhitaryan, stacanovista fino all'anno scorso, in questa stagione è stato gestito, accompagnato dalla crescita di Sucic e, soprattutto, dal ritorno di Zielinski agli standard consueti. "Ma non è finita: se Diouf è quello visto nelle ultime due apparizioni nelle coppe, sia in Champions quanto in Coppa Italia, prima o poi Chivu gli fornirà occasioni anche nelle serate più impegnative", si legge.