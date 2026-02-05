La Lazio aveva proposto 25 milioni di euro (bonus inclusi) per Davide Frattesi, ma l'Inter ha rifiutato la proposta. Solo sondaggi da parte dell'Atletico Madrid, mentre il Nottingham Forest aveva trovato un accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 38 milioni di euro, ma anche in questo caso la trattativa si è arenata perché i nerazzurri non hanno trovato il sostituto. A fare il punto è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

La vera novità riportata riguarda però Weston McKennie: tra l'americano e la Juventus c'è distanza per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 e il futuro è tutto da decifrare. Lo sbarco in MLS è una possibilità concreta, ma nelle ultime settimane anche l'Inter ha chiesto informazioni per provare a strapparlo a costo zero.