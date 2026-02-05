Se si gioca di mercoledì, Andy Diouf è una sentenza: terza rete con la maglia dell’Inter arrivata in partite infrasettimanali per lui, che ha trovato il sigillo del 2-0 nel match col Torino. Diouf arriva ai microfoni di Sport Mediaset per commentare la vittoria di Monza.

Avevi detto che se avessi segnato anche stavolta saresti stato contento. Sei contento?

“Sì, per il gol e per la vittoria. Quando posso aiutare la squadra sono sempre felice”.

La tua è una crescita costante, giochi e trovi il gol. In cosa sei migliorato in questi mesi?

“Mi sento bene, ora posso giocare nella mia posizione naturale a centrocampo ed è più facile per me. Provo sempre ad aiutare la squadra a fare del mio meglio. Lavoro tanto in allenamento, per questo mi sento bene”.

A chi dedichi il gol?

“A Marcus Thuram, mi ha messo un grande assist”.