Adriano Leite Ribeiro è in Italia per Milano Cortina 2026. Un'occasione per una breve chiacchierata con Gianluca Rossi, che in esclusiva ha intervistato il brasiliano per il suo canale Youtube. "Sono molto felice di tornare in Italia e vedere vecchi amici, sono felice di far parte di questa festa. L'Italia e l'Inter sono nel mio cuore, è sempre un piacere venire. Speriamo di poter vincere. Chivu? E' stata una sorpresa, abbiamo giocato insieme ed è sempre stato una brava persona. Fa piacere vedere che sta portando su l'Inter".

Infine un pensiero su Pio Esposito: "Può fare molto bene e spero possa continuare così".