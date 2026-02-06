Thiago Romano, che ieri aveva dato l'addio all'Inter definendo la tappa milanese 'importante', da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'OFI Creta. L'ala destra argentina torna, dunque, in Grecia, unendosi al club che nell'estate del 2024 accolse un altro ex interista, Eddie Salcedo. Thiago Romano ha firmato un contratto che lo legherà all'OFi Creta fino al 30 giugno 2029.