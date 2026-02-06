Il viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è quasi arrivato al traguardo. Da ieri a Milano, oggi la torcia ha fatto tappa anche davanti alla sede dell'Inter, in Viale della Liberazione, con l'ex cestista Yao Ming nelle vesti di tedoforo

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 14:07
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
