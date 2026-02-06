Dopo Javier Zanetti e Cristian Chivu, un altro storico rappresentante dell'Inter ha avuto l'onore di portare la fiaccola olimpica all'interno dello stadio di San Siro nel corso della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Beppe Bergomi, in compagnia di Franco Baresi, ha dato il via al tratto finale della sfilata della torcia sulle note del 'Nessun Dorma' cantato da Andrea Bocelli.

La fiamma olimpica ha lasciato poi il Meazza per iniziare l'ultima fase del suo cammino fino all'Arco della Pace, dove è posto il braciere.