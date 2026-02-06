L'Inter Primavera di Benny Carbone affronterà il Betis Siviglia in casa, in gara secca, negli ottavi di finale della Youth League. E' quanto stabilito dal sorteggio di Nyon, durante il quale è stato disegnato il percorso fino alla finale delle sedici squadre ancora in corsa.

In caso di passaggio del turno, i nerazzurrini, inseriti nella parte sinistra del tabellone, se la vedrebbero con una tra Benfica e AZ Alkmaar, anche in questo casa tra le mura amiche. Nell'ipotetica semifinale, l'Inter incrocerebbe una tra Zilina, Bruges, Atletico Madrid o Maccabi Haifa. 

Dall'altra parte del tabellone, l'Eintracht se la vedrà con lo Sporting Lisbona, mentre il Real Madrid sfiderà il Chelsea. L'Hjk Helsinki contenderà la qualificazione al PSG, il Villarreal al Legia Varsavia. 

GLI ACCOPPIAMENTI: 

Inter-Real Betis
Benfica-AZ Alkmaar
Žilina-Bruges
Atletico Madrid-Maccabi Haifa

Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona
Real Madrid-Chelsea
PSG-HJK
Villarreal-Legia Varsavia

Sezione: Focus / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 13:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
