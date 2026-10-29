E' un bene, secondo Luka Modric, che il derby di Milano si giochi sabato, così il Milan avrà l'occasione di riscattare la brutta sconfitta subita contro il Bologna ieri sera. "E' positivo che ci sia subito una grande partita come quella con l'Inter, dobbiamo rimanere uniti e restare ottimisti - le parole del campione croato a Sky Sport - Speriamo di poter reagire".

Il Milan sta crescendo, ma sembra esserci un po' di sfiducia intorno a voi...

"Penso che stiamo crescendo bene, stiamo andando nella direzione giusta. Il mister ha portato un nuovo stile di gioco, piano piano stiamo cercando di capire le sue idee. Fino a stasera (ieri sera, ndr) abbiamo fatto bene, poi è vero che si può sempre fare meglio".