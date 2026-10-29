Serata da ricordare per Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 di proprietà dell'Inter, che la scorsa estate è stato ceduto in prestito alla Carrarrese. Squadra che trascinato alla vittoria nel match di Serie B contro l'Arezzo sul quale ha avuto un impatto devastante uscendo dalla panchina al 78': cinque giri d'orologio dopo è arrivato il primo gol in Serie B dello sloveno, a cui ha aggiunto un assist per il 2-0 di Gabriele Parlanti, poi corretto solo nella forma ma non nella sostanza dalla rete di Emiliano Pettarello.