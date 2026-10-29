Serata da ricordare per Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 di proprietà dell'Inter, che la scorsa estate è stato ceduto in prestito alla Carrarrese. Squadra che trascinato alla vittoria nel match di Serie B contro l'Arezzo sul quale ha avuto un impatto devastante uscendo dalla panchina al 78': cinque giri d'orologio dopo è arrivato il primo gol in Serie B dello sloveno, a cui ha aggiunto un assist per il 2-0 di Gabriele Parlanti, poi corretto solo nella forma ma non nella sostanza dalla rete di Emiliano Pettarello. 

Sezione: News / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 00:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.